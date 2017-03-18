Сотрудник ФСБ, обвиненный Америкой во взломе Yahoo, оказался начальником службы безопасности «Ренессанс Капитала»
Сотрудник ФСБ Игорь Сущин, которого США обвиняют во взломах Yahoo, оказался начальником службы безопасности «Ренессанс Капитала», пишет «Коммерсант». В компании заявили, что он уволен 16 марта, на следующий день после публикации обвинений со стороны США.
В «Ренессансе» газете «Коммерсант» отказались ответить на вопрос, знали ли они, что Сущин работает в ФСБ.
В обвинительном заключении говорится, что Игорь Сущин возглавлял «службу информационной безопасности» в российской компании, но ее название не уточняется. По версии ФБР, в 2015 году он приказал другому сотруднику ФСБ Дмитрию Докучаеву получить доступ к аккаунту члена совета директоров российского банка, его жены и подчиненного. Там не указывается название организации. Из текста «Коммерсанта» следует, что речь идет о «Ренессанс Капитале».
Предположения о том, что Игорь Сущин работал в инвестбанке Михаила Прохорова, появлялись раньше, но подтверждения, что это один и тот же человек, не было.
And Sushchin (the senior FSB officer) apparently worked at Renaissance Capital in Moscow pic.twitter.com/3eXAy1kZTz— Pwn All The Things (@pwnallthethings) March 15, 2017
«Обычно прикомандированные сотрудники более лояльны к компаниям, где они работают, чем к ФСБ. Но тут что-то пошло не по схеме», — говорит главный редактор Agentura.ru Андрей Солдатов.