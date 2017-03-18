МВД насчитало 150 тысяч человек на московском концерте в честь годовщины присоединения Крыма

Интерфакс
17:28, 18 марта 2017
Надежный источник

На московском концерте, посвященном третьей годовщине присоединения Крыма к России, побывали 150 тысяч человек, сообщили в МВД. Фестиваль «Весна» прошел на Воробьевых горах.

Перед гостями выступали оперный певец Евгений Кунгуров, группы «Градусы», «Фабрика», «Любэ» и другие исполнители. Кроме того, выступили представители «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отказался выступать, поскольку, по его словам, «ЕР» не занималась поддержкой граждан.

Московский концерт стал самой многочисленной акцией в годовщину присоединения Крыма. Митинги прошли и в других городах России.

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться