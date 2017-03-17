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Житель Чебоксар выиграл в покер 30 миллионов рублей. Его обвинили в неуплате налогов

Следственный комитет РФ
08:42, 17 марта 2017
Надежный источник

В отношении жителя Чебоксар, выигравшего на международных покерных турнирах более 30 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере, сообщило Следственное управление СК РФ по Чувашии.

Подозреваемый, по данным следствия, уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц за 2011–2013 годы в размере свыше 3 миллионов 900 тысяч рублей.

В налоговой декларации, сообщает СУ Следственного комитета по Чувашии, он не указал свои доходы, полученные за пределами Российской Федерации как выигрыши в международных покерных турнирах, проводившихся в США (Лас-Вегас, финальный турнир мировой серии покера — World Series of Poker), а также в Германии, Дании и Франции.

В ходе следствия будут приняты необходимые меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.

Следственный комитет РФ
Часть 1 статьи 198 УК (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица) предусматривает наказание вплоть до принудительных работ на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок.
Лицо, которому впервые предъявлено обвинение по статье 198 УК, освобождается от уголовной отвественности при условии полного погашения недоимок, а также пеней и штрафов.
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