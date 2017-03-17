Житель Чебоксар выиграл в покер 30 миллионов рублей. Его обвинили в неуплате налогов

В отношении жителя Чебоксар, выигравшего на международных покерных турнирах более 30 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере, сообщило Следственное управление СК РФ по Чувашии.

Подозреваемый, по данным следствия, уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц за 2011–2013 годы в размере свыше 3 миллионов 900 тысяч рублей.

В налоговой декларации, сообщает СУ Следственного комитета по Чувашии, он не указал свои доходы, полученные за пределами Российской Федерации как выигрыши в международных покерных турнирах, проводившихся в США (Лас-Вегас, финальный турнир мировой серии покера — World Series of Poker), а также в Германии, Дании и Франции.