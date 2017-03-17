YouTube отказался от аннотаций поверх видео

Видеосервис YouTube отказался от аннотаций — текста и наклеек с гиперссылками, которые появляются поверх видео. Об этом рассказал менеджер по продукту Мули Салем.

Со 2 мая создатели видео на YouTube не смогут добавлять новые аннотации или изменять старые — их можно будет только удалить.

Главной причиной отказа от аннотаций стала невозможность их отображения на мобильных устройствах, на которые сейчас приходится 60 процентов просмотров YouTube. Помимо этого конверсия по аннотациям очень мала — зритель кликает только на каждую 13-ю ссылку либо вообще отключают экранные заметки.

На смену аннотациям придут и , которые приспособлены для работы в мобильных устройствах.