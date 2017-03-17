Visa разрешила банкам брать дополнительную комиссию за снятие наличных

Платежная система Visa разрешила банкам устанавливать дополнительную комиссию для клиентов за снятие наличных в банкоматах. Об этом рассказала гендиректор Visa в России Екатерина Петелина.

Новая прямая комиссия с клиента появится в дополнение к уже существующей. Сейчас, если человек снимает деньги в «чужом» банкомате, то потом банк, выпустивший карточку, платит за это банку-владельцу банкомата.

Для Visa такая межбанковская комиссия сейчас составляет 0,45 процента снятой суммы плюс три рубля. Теперь ее могут снизить до 0,25 процента суммы, а дополнительные деньги брать непосредственно с клиента, который воспользовался банкоматом. Какой будет комиссия с клиента, Visa не раскрывает, но указывает, что она фиксированная.

Представители банков рассказали «Ведомостям», что брать комиссию напрямую с клиентов они смогут только если остальные платежные системы также изменят свои правила. Новую тарифную политику уже поддержала Mastercard. В системе «Мир» заявили, что пока правила менять не планируют.