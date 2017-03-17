В Нью-Йорке у агента Секретной службы украли из машины ноутбук

В Нью-Йорке из машины агента Cекретной службы украли ноутбук, сообщает ABC News со ссылкой на источники в американских правоохранительных органах.

По информации телеканала, на компьютере хранятся планы этажей небоскреба Trump Tower, материалы расследования об использовании Хиллари Клинтон частных серверов для рабочей переписки и другие сведения, важные с точки зрения национальной безопасности; информация на ноутбуке зашифрована и может быть дистанционно удалена с жесткого диска, сказано в сообщении.

В Секретной службе заявили Reuters, что хранение секретной информации на ноутбуках агентов запрещено. При этом агентство сообщает, что ему удалось подтвердить сам факт кражи.

По данным New York Daily News, кража произошла утром в четверг, 16 марта. Похищенные вместе с ноутбуком мелочь и сумку, пишет издание, позже удалось найти. ABC News пишет, в распоряжении полиции есть видеосъемка, на которую попал преступник.