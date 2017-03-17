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В Госдуме предложили разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобилей

РБК
06:49, 17 марта 2017
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В Госдуме подготовлен законопроект, разрешающий некоторым категориям граждан тратить материнский капитал на покупку автомобилей и выплату автокредитов, пишет РБК.

Документ подготовлен представителями фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». В разработке документа участвовал Национальный автомобильный союз.

Предполагается, что действие законопроекта будет распространяться на многодетные семьи, а также семьи с приемными детьми и с детьми с инвалидностью.

Потратить материнский капитал они смогут только на автомобиль, произведенный в России, а возможность продать приобретенную таким образом машину у них появится не ранее, чем через три года.

Принятие законопроекта поспособствует «созданию системы государственной поддержки промышленности через социальную помощь населению», отметил один из авторов документа, первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

РБК
С предложением разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобиля в конце 2014 года выступал премьер-министр Дмитрий Медведев, однако решение так и не было принято.
В 2016 году, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи легковых автомобилей в России снизились на 11 процентов, до 1,425 миллиона машин.
Программа материнского капитала — единовременной денежной выплаты при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка — действует в РФ с 2007 года.
С 2015 года размер материнского капитала составляет 453 тысячи 26 рублей.
По действующему законодательству тратить материнский капитал можно только на улучшение жилищных условий, погашение ипотеки, образование, здравоохранение или на накопительную часть пенсии родителям.
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