В Госдуме предложили разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобилей
В Госдуме подготовлен законопроект, разрешающий некоторым категориям граждан тратить материнский капитал на покупку автомобилей и выплату автокредитов, пишет РБК.
Документ подготовлен представителями фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». В разработке документа участвовал Национальный автомобильный союз.
Предполагается, что действие законопроекта будет распространяться на многодетные семьи, а также семьи с приемными детьми и с детьми с инвалидностью.
Потратить материнский капитал они смогут только на автомобиль, произведенный в России, а возможность продать приобретенную таким образом машину у них появится не ранее, чем через три года.
Принятие законопроекта поспособствует «созданию системы государственной поддержки промышленности через социальную помощь населению», отметил один из авторов документа, первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.