В Госдуме предложили разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобилей

В Госдуме подготовлен законопроект, разрешающий некоторым категориям граждан тратить материнский капитал на покупку автомобилей и выплату автокредитов, пишет РБК.

Документ подготовлен представителями фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». В разработке документа участвовал Национальный автомобильный союз.

Предполагается, что действие законопроекта будет распространяться на многодетные семьи, а также семьи с приемными детьми и с детьми с инвалидностью.

Потратить материнский капитал они смогут только на автомобиль, произведенный в России, а возможность продать приобретенную таким образом машину у них появится не ранее, чем через три года.