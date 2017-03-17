В аэропорту Симферополя самолет выехал за пределы ВПП, чтобы избежать столкновения с другим лайнером
В аэропорту Симферополя днем 17 марта самолет, готовившийся к взлету, был вынужден выехать за пределы взлетно-посадочной полосы, чтобы избежать столкновения с лайнером, совершившим посадку и направлявшимся к терминалу.
Оба самолета, по данным «Крыминформ», принадлежат компании «Уральские авиалинии». Самолет A320, съехавший с ВПП, направлялся из Симферополя в Екатеринбург. Лайнер A321, с которым он чуть не столкнулся, прибыл из Москвы.
Два самолета «Уральских авиалиний» чудом избежали столкновения на ... https://t.co/4Eyoc8J6E4 pic.twitter.com/Qyu5KjlbeE— КрымИнформ (@crimeainform) March 17, 2017
В свою очередь источники «Интерфакса» в экстренных службах Симферополя подтвердили информацию о выкатившемся за пределы ВПП самолете A320, следовавшем в Екатеринбург. Пострадавших нет, аэропорт Симферополя работает в штатном режиме, добавили они.
В пресс-службе «Уральских авиалиний», в свою очередь, сообщили агентству, что пассажиры A320, выкатившегося за пределы ВПП, будут доставлены в Екатеринбург резервным бортом.
Источники «Интерфакса» и представители «Уральских авиалиний» причины, по которым A320 выехал за пределы полосы, не уточнили.
«Самолету А-320, вылетавшему рейсом U6-2932 в Екатеринбург, пришлось съехать за пределы ВПП, чтобы избежать столкновения с Airbus A-321 (рейс U6-521) из Москвы, совершившим посадку и направляющимся к терминалу», — рассказал источник.