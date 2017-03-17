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Телеведущий Дмитрий Киселев и сотрудник АП Тимур Прокопенко решили стать потерпевшими в деле «Шалтая-Болтая»

РБК
05:30, 17 марта 2017
Требует подтверждения

Телеведущий Дмитрий Киселев и замглавы управления внутренней политики администрации президента Тимур Прокопенко написали заявления с просьбой признать их потерпевшими по делу хакерской группировки «Шалтай-Болтай». Об этом со ссылкой на источники в ФСБ пишет РБК.

Прокопенко, как утверждает собеседник агентства, на встрече со следователем признал, что хакеры взломали его почту, но отказался подтверждать достоверность опубликованных затем данных.

В беседе с РБК кремлевский чиновник отказался комментировать дело «до решения суда». Киселев, в свою очередь, заявил, что ему эта тема «неинтересна».

Следователи, по данным РБК, также вызвали на беседу пресс-секретаря главы правительства Наталью Тимакову, о взломе которой ранее сообщали хакеры. Тимакова сказала РБК, что намерена сотрудничать со следствием, но не будет просить признать себя потерпевшей.

Помимо Киселева, Прокопенко и Тимаковой в деле также может появиться ряд других потерпевших из числа людей, чью переписку публиковал или продавал «Шалтай-Болтай», рассказал источник РБК. Фигурантам также могут предъявить обвинения не только по статье о взломе, но и за вымогательство и организацию преступного сообщества.

Сейчас единственным потерпевшим по делу «Шалтая-Болтая» проходит топ-менеджер Сбербанка Евгений Кисляков. Обвинения предъявлены предполагаемому лидеру группировки Владимиру Аникееву, а также Александру Филинову и Константину Теплякову. Все они арестованы.
О взломе почты Киселева «Шалтай-Болтай» объявил весной 2016 года, были опубликованы сценарии его передач, финансовые документы и другая информация. Переписка Прокопенко публиковалась в течение нескольких месяцев в 2014 году, материалы указывали на связь чиновника с заметками об оппозиционере Алексее Навальном в ведущих СМИ.
Материалы о Тимаковой были опубликованы в 2015 году, хакеры выложили в том числе данные, которые, как сообщалось, получены с почты в защищенном правительственном домене «gov.ru».

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