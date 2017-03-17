Российская косметическая компания отказалась от использования экстракта из рогов оленей после критики в соцсетях

Косметическая компания Natura Siberiсa заявила, что со 2 апреля отказывается от использования в своих продуктах пантокрина — экстракта из пантов, молодых рогов оленей.

О решении было объявлено через несколько дней после того, как несколько пользователей фейсбука раскритиковали компанию, позиционирующую себя как производителя «качественной органической косметики», за использование препарата, ради получения которого у живых оленей отпиливают рога.

«Если ты офигеть какой экологичный и природный, то резать оленя ножовкой тебе должно быть неприятно», — написала Марина Зайцева, после публикации которой многие другие пользователи пообещали больше не пользоваться продукцией компании.

14 марта Natura Siberiсa провела опрос среди пользователей инстаграма на тему отношения к использованию в косметике пантокрина.

«Результат проведенного опроса показал, что 70 процентов потребителей не хотят пользоваться кремом с пантокрином», — сказано в заявлении, опубликованном 17 марта. При этом в компании подчеркнули, что «пантокрин — это ценный, полностью натуральный, медицинский компонент, входящий в Государственный реестр лекарственных средств».