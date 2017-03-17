Проект создания российско-индийского транспортного самолета закрыт
Россия и Индия отказались от проекта создания многоцелевого транспортного самолета, разработкой которого занималось совместное предприятие Multirole Transport Aircraft Ltd (MTAL).
Как сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, сторонам не удалось найти взаимовыгодных решений.
«Это не значит разрыв отношений, это просто переключение на другие более интересные проекты, которые мы реализовываем с Hindustan Aeronautics Limited», — подчеркнул министр.
«Не все проекты на практике должны заканчиваться обязательно результатом. Если из десяти пять доходят о финиша — это уже хороший результат. Что касается MTAL, то за пять лет реализации проекта мы не смогли найти того решения, которое сторонам было выгодно в дальнейшем бы реализовывать», — заявил Мантуров.