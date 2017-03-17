Проект создания российско-индийского транспортного самолета закрыт

РИА Новости
14:12, 17 марта 2017
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Россия и Индия отказались от проекта создания многоцелевого транспортного самолета, разработкой которого занималось совместное предприятие Multirole Transport Aircraft Ltd (MTAL).

Как сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, сторонам не удалось найти взаимовыгодных решений.

«Это не значит разрыв отношений, это просто переключение на другие более интересные проекты, которые мы реализовываем с Hindustan Aeronautics Limited», — подчеркнул министр.

«Не все проекты на практике должны заканчиваться обязательно результатом. Если из десяти пять доходят о финиша — это уже хороший результат. Что касается MTAL, то за пять лет реализации проекта мы не смогли найти того решения, которое сторонам было выгодно в дальнейшем бы реализовывать», — заявил Мантуров.

РИА Новости
Межправительственное соглашение о совместной разработке и строительстве многоцелевого транспортного самолета было подписано Россией и Индией в 2007 году. Предполагалось, что проект будет финансироваться РФ и Индией в равных долях, а производство нового самолета будет развернуто в обеих странах. С российской стороны в проекте участвовало АКБ «Ильюшин».
Первоначально предполагалось, что первый полет российско-индийский самолет совершит в 2016–2017 годах, а в серийное производство будет запущен в 2019 году.
13 марта газета The Hindu сообщила, что совместное предприятие MTAL, занимавшееся проектом самолета, находится на грани закрытия. Работы над проектом, по данным издания, были приостановлены как минимум год назад. Владеющая половиной MTAL компания Hindustan Aeronautics Ltd, писала газета, намерена получить разрешение на закрытие СП.
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