Проект создания российско-индийского транспортного самолета закрыт

«Это не значит разрыв отношений, это просто переключение на другие более интересные проекты, которые мы реализовываем с Hindustan Aeronautics Limited», — подчеркнул министр.

«Не все проекты на практике должны заканчиваться обязательно результатом. Если из десяти пять доходят о финиша — это уже хороший результат. Что касается MTAL, то за пять лет реализации проекта мы не смогли найти того решения, которое сторонам было выгодно в дальнейшем бы реализовывать», — заявил Мантуров.

Межправительственное соглашение о совместной разработке и строительстве многоцелевого транспортного самолета было подписано Россией и Индией в 2007 году. Предполагалось, что проект будет финансироваться РФ и Индией в равных долях, а производство нового самолета будет развернуто в обеих странах. С российской стороны в проекте участвовало АКБ «Ильюшин».

Первоначально предполагалось, что первый полет российско-индийский самолет совершит в 2016–2017 годах, а в серийное производство будет запущен в 2019 году.