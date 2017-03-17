Правительство Москвы запланировало выделять фонду бывшей жены Путина субсидии по 62 миллиона в год

Правительство Москвы ежегодно выделяет фонду «Центр развития межличностных коммуникаций», с которым связана Людмила Путина, субсидии в размере нескольких десятков миллионов рублей. Об этом сообщает «Дождь».

Постановление о перераспределении средств на соцподдержку жителей Москвы таким образом, чтобы фонд получил субсидию в размере более 62 миллионов рублей, было подписано мэром Сергеем Собяниным в марте 2015 года.

Такие же субсидии было решено выделить фонду и в последующие годы, сообщает телеканал. Таким образом, в общей сложности в 2016–2019 годы фонд получит от Москвы 248 миллионов рублей.

В 2015 году, по информации «Дождя», прибыль фонда составила более 164 миллионов рублей.

Фондом «Центр развития межличностных коммуникаций» управляет Артур Очеретный, предполагаемый второй муж Людмилы Путиной. Фонд был создан по инициативе бывшей жены президента РФ и сперва назывался «Центр развития русского языка»; считается, что она покровительствует организации.

«Центр развития межличностных коммуникаций» владеет особняком на Воздвиженке в Москве («дом Волконского»), который в ходе реставрации в 2013 году был надстроен на два этажа, несмотря на протесты градозащитников.

По сообщению «Дождя», половину площадей особняка фонд сдает компании «Меридиан», 99 процентов которой через ООО «Интерьерсервис» принадлежат Людмила Шкребневой (Шкребнева — девичья фамилия Путиной); «Меридиан» же сдает эти площади в аренду по рыночной цене.