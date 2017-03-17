Минюст назвал 20 тысяч рублей «разумной» компенсацией за пытки

Замминистра юстиции РФ Георгий Матюшкин в ответе Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) заявил, что 20 тысяч рублей являются «разумной компенсацией» мужчине, пострадавшему в результате избиения в полиции. Об этом сообщает РБК, в распоряжении которого оказался документ.

Вопросы ЕСПЧ были связаны с делом жителя Новочебоксарска Артура Иванова, который был избит в полиции апреле 2007 года. Тогда офицер полиции, угрожавший возбудить против него уголовное дело о хулиганстве, ударил его несколько раз о стену и нанес удар в левое ухо, повредив барабанную перепонку. Ущерб здоровью Иванова был признан незначительным.

Год спустя полицейский был осужден за превышение должностных полномочий на три года. Позже городской суд присудил Иванову компенсацию в 20 тысяч рублей, хотя пострадавший требовал 312 тысяч; Верховный суд Чувашии оставил это решение в силе. Иванов обратился в ЕСПЧ, поскольку считает компенсацию неадекватной.

В сентябре 2016 года ЕСПЧ направил правительству РФ в связи с делом Иванова вопросы, был ли он жертвой пыток или бесчеловечного, унижающего достоинство обращения (статья 3 Конвенции о правах человека), и потерял ли он, с учетом небольшого размера компенсации, статус жертвы этих нарушений.

В ответе Матюшкина сказано, что, по мнению России, Иванов больше не обладает статусом жертвы, поскольку государство признало нарушение его прав, ему была выплачена компенсация, а ущерб здоровью был незначительным. «По этой причине Матюшкин убежден, что 20 тысяч руб. — это „разумная компенсация“ в данном случае», — пишет РБК.