Жителя Энгельса посадили на полтора года за попытку продать на Украину авиационные детали

В Энгельсе вынесен приговор местному жителю Олегу Сацюку, которого признали виновным в попытке контрабанды на Украину авиационных запчастей. Об этом рассказали с пресс-службе регионального управления ФСБ.

Суд приговорил Сацюка к полутора годам колонии общего режима и штрафу 100 тысяч рублей. Он полностью признал вину, дело было рассмотрено в особом порядке.

Сацюка задержали в мае 2016 года, когда он получил 4,8 тысячи долларов за датчики напора потока воздуха типа СПТ-88. В пресс-релизе ФСБ утверждается, что по заключению экспертов эти детали «относятся исключительно к комплектующим изделиям для объектов военной техники и на технике гражданской авиации не используются».

При этом объявления о продаже таких датчиков есть на форумах гражданской авиации.

Где Сацюк получил запчасти, которые пытался продать, не сообщается.