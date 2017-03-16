В результате взрыва на Этне пострадали десять человек

На Сицилии в результате взрыва на вулкане Этна пострадали десять человек. Семеро из них были госпитализированы, тяжело пострадавших нет.

В момент взрыва около кратера находились туристы, в том числе женщина 78 лет, и члены съемочной группы «Би-би-си». По словам репортера издания Ребекки Морелле, пострадавшие получили травмы головы, ожоги и ссадины.

Морелле рассказала, что члены съемочной группы «в порядке, но очень потрясены», поскольку «это было невероятно страшно».

По словам ученых из Национального института геофизики и вулканологии, на Этне произошел так называемый фреатический взрыв, причиной которого стал контакт лавы со снегом, вызвавший мгновенное испарение. Извержения вулкана возобновились в конце февраля после более чем годичной паузы.