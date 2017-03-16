В Госдуме одобрили законопроект об ограничении возраста главврачей

Комитет Госдумы поддержал законопроект, устанавливающий предельный возраст для замещения должности руководителя медицинских организаций.

Проект поправок в статью 350 Трудового кодекса Российской Федерации был внесен на рассмотрение Госдумой группой депутатов от «Единой России».

Предельный возраст для замещения должностей главного врача и заместителя главного врача государственных или муниципальных медицинских организаций предлагается установить в 65 лет.

По представлению общего собрания работников организации, говорится в законопроекте, срок пребывания в должности руководителей может быть продлен до 70 лет.

Предполагается, что поправки вступят в силу с 1 июня 2017 года.

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал принять поправки в первом чтении, дата которого пока не назначена.