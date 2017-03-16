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В Екатеринбурге сотрудницу полиции уволили за покупку квартиры. Сумма сделки была равна ее зарплате за девять лет

Прокуратура Свердловской области
08:06, 16 марта 2017
Надежный источник

В Екатеринбурге сотрудницу миграционной полиции уволили, когда она не смогла объяснить, на какие деньги купила квартиру. В 2014 году она приобрела жилье за 1,7 миллиона рублей — сумма в три раза превышала ее официальный доход за предшествовавшие три года.

Когда сотрудницу попросили объяснить происхождение денег, она заявила, что взяла ипотеку на 630 тысяч рублей, а оставшуюся сумму ей дали родители. Но проверка показала, что родители-пенсионеры не могли дать ей недостававшие 1,2 миллиона рублей.

Прокуратура Свердловской области через суд добилась взыскания 1,2 миллиона рублей в пользу государства. Решение было поддержано только в апелляционной инстанции. Сотрудницу уволили из полиции в связи с утратой доверия.

В деле сотрудницы МВД прокуроры применили статью закона 2012 года, который обязывает госслужащих отчитываться о доходах и позволяет изымать имущество, если чиновник не сможет объяснить, как он на него заработал.
Эта же норма была применена в 2016 году в Татарстане, где сотрудник Росприроднадзора не смог объяснить, на какие деньги он купил две машины, стоимость которых превышает весь доход его семьи за три года. Он уволился по собственному желанию.
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