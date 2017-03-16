В Екатеринбурге сотрудницу полиции уволили за покупку квартиры. Сумма сделки была равна ее зарплате за девять лет

В Екатеринбурге сотрудницу миграционной полиции уволили, когда она не смогла объяснить, на какие деньги купила квартиру. В 2014 году она приобрела жилье за 1,7 миллиона рублей — сумма в три раза превышала ее официальный доход за предшествовавшие три года.

Когда сотрудницу попросили объяснить происхождение денег, она заявила, что взяла ипотеку на 630 тысяч рублей, а оставшуюся сумму ей дали родители. Но проверка показала, что родители-пенсионеры не могли дать ей недостававшие 1,2 миллиона рублей.

Прокуратура Свердловской области через суд добилась взыскания 1,2 миллиона рублей в пользу государства. Решение было поддержано только в апелляционной инстанции. Сотрудницу уволили из полиции в связи с утратой доверия.