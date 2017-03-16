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Трамп попросил четыре миллиарда долларов на строительство стены с Мексикой

Reuters
06:24, 16 марта 2017
Надежный источник

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает потратить на строительство стены на границе с Мексикой 4,1 миллиарда долларов в ближайшие два года.

Такие расходы на этот проект указаны в проекте бюджета на 2017-й и 2018-й фискальные годы, переданном на рассмотрение Конгресса США.

Окончательная стоимость стены на границе с Мексикой, отмечает Reuters, будет значительно выше 4 миллиардов долларов. Детальную смету проекта администрация Трампа планирует представить в середине мая.

Ранее Департамент национальной безопасности США сообщал, что стена обойдется, по предварительным подсчетам, более чем в 20 миллиардов долларов.

Трамп хочет, чтобы Конгресс выделил на строительство стены с Мексикой 1,5 миллиарда долларов в текущем фискальном году — этой суммы должно хватить на пилотные проекты, и еще 2,6 миллиарда долларов в 2018 фискальном году (англ.яз.).

Reuters
Возведение стены на границе США и Мексики — один из ключевых пунктов предвыборной программы Дональда Трампа, занявшего пост президента в начале 2017 года. Стена, по мнению Трампа, поможет значительно сократить поток нелегальных мигрантов в США.
В ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что затраты на строительство стены может частично покрыть правительство Мексики. Однако после вступления в должность президента он сообщил, что идея привлечь Мексику к финансированию проекта была лишь «предвыборным ходом».

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