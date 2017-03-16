Трамп попросил четыре миллиарда долларов на строительство стены с Мексикой

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает потратить на строительство стены на границе с Мексикой 4,1 миллиарда долларов в ближайшие два года.

Такие расходы на этот проект указаны в проекте бюджета на 2017-й и 2018-й фискальные годы, переданном на рассмотрение Конгресса США.

Окончательная стоимость стены на границе с Мексикой, отмечает Reuters, будет значительно выше 4 миллиардов долларов. Детальную смету проекта администрация Трампа планирует представить в середине мая.

Ранее Департамент национальной безопасности США сообщал, что стена обойдется, по предварительным подсчетам, более чем в 20 миллиардов долларов.