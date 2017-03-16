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Рэпер Птаха оштрафован на 200 тысяч рублей за экстремизм

ТАСС
10:43, 16 марта 2017
Надежный источник

Пресненский суд Москвы признал рэпера Давида Нуриева, известного как Птаха, виновным в экстремизме и приговорил к штрафу в 200 тысяч рублей.

Дело по статье 282 (экстремизм) УК РФ было возбуждено в отношении рэпера за «оскорбительное высказывание» в адрес общественной организации «АнтиДилер» на концерте в московском клубе «16 тонн» в сентябре 2015 года.

В постановлении о возбуждении дела, которое цитирует ТАСС, говорилось, что «о в речи музыканта содержатся признаки унижения человеческого достоинства и возбуждения ненависти либо вражды в отношении группы лиц».

Движение «АнтиДилер» было создано при поддержке фонда, попечителем которого является бывший депутат Госдумы Дмитрий Носов.

Нуриев признал свою вину, в связи с чем судебный процесс в его отношении проходил в особом порядке.

ТАСС
Птаха — бывший участник группы Centr, в которой он выступал вместе с Гуфом (Алексей Долматов) и Слимом (Вадимом Мотылевым).
Движение «АнтиДилер» в сентябре 2015 года заявило в полицию Красноярская о том, что участники Centr, выступавшей в городе, употребляют наркотики. Гуф был задержан после концерта, суд назначил ему наказание в виде шести суток административного ареста.
Дмитрий Носов — спортсмен-дзюдоист — прошел в Госдуму шестого созыва от партии ЛДПР. Весной 2016 года Носов был исключен из ЛДПР «за предательство».
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