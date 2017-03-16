Рэпер Птаха оштрафован на 200 тысяч рублей за экстремизм
Пресненский суд Москвы признал рэпера Давида Нуриева, известного как Птаха, виновным в экстремизме и приговорил к штрафу в 200 тысяч рублей.
Дело по статье 282 (экстремизм) УК РФ было возбуждено в отношении рэпера за «оскорбительное высказывание» в адрес общественной организации «АнтиДилер» на концерте в московском клубе «16 тонн» в сентябре 2015 года.
В постановлении о возбуждении дела, которое цитирует ТАСС, говорилось, что «о в речи музыканта содержатся признаки унижения человеческого достоинства и возбуждения ненависти либо вражды в отношении группы лиц».
Движение «АнтиДилер» было создано при поддержке фонда, попечителем которого является бывший депутат Госдумы Дмитрий Носов.
Нуриев признал свою вину, в связи с чем судебный процесс в его отношении проходил в особом порядке.