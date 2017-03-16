На юго-востоке Франции совершено нападение на школу. Ранены восемь человек

Во французском Грасе совершено нападение на лицей. Ворвавшийся в помещение мужчина начал стрелять в директора, сообщает BFM TV.

По словам представителя МВД, пострадали восемь человек.

Ранее сообщалось, что ранены как минимум двое — директор лицея и еще один человек, находившийся в лицее. Отмечалось, что характер ранений незначительный.

Нападавший задержан, им оказался 17-летний учащийся лицея. При себе у него была винтовка, два пистолета и две гранаты. О его мотивах пока ничего не известно. По неподтвержденным данным, у него был сообщник, который скрылся.

Местная полиция призвала жителей Граса не покидать дома. В регионе задействовали систему оповещения о терактах.