На бывшего губернатора Челябинской области завели дело о взятке
Следственный комитет возбудил уголовное дело о взятке в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича.
По версии следствия, взятку он получил от назначенного им на должность министра здравоохранения Виталия Тесленко.
Об обстоятельствах получения взятки в сообщении СК не сказано.
Виталий Тесленко в 2014 году был осужден за получение взяток на сумму более 70 миллионов рублей к семи годам лишения свободы.
Юревич, как писало в феврале издание Znak.com, находится на лечении в Израиле. Тогда сообщалось, что он планирует вернуться в Россию «ближе к лету».
Михаил Юревич был губернатором Челябинской области с 2010-го по 2014 года и ушел с должности по собственному желанию. Тогда газета «Ведомости» писала, что причиной его отставки стали «постоянные внутриэлитные конфликты в регионе». С 2005-го по 2010 года он был мэром Челябинска, а до этого — депутатом Госдумы.