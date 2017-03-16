На бывшего губернатора Челябинской области завели дело о взятке

Следственный комитет возбудил уголовное дело о взятке в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

По версии следствия, взятку он получил от назначенного им на должность министра здравоохранения Виталия Тесленко.

Об обстоятельствах получения взятки в сообщении СК не сказано.

Виталий Тесленко в 2014 году был осужден за получение взяток на сумму более 70 миллионов рублей к семи годам лишения свободы.

Юревич, как писало в феврале издание Znak.com, находится на лечении в Израиле. Тогда сообщалось, что он планирует вернуться в Россию «ближе к лету».