На активиста «Яблока» в Ставрополе завели дело о хранении наркотиков

В Ставрополе на руководителя местного «Молодежного Яблока» Кирилла Бобро завели дело о хранении наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ). Об этом сообщил его адвокат Виталий Зубенко.

Утром дома у Бобро провели обыск сотрудники местного центра по противодействию экстремизму МВД (центра «Э»). В ходе обыска, по словам Зубенко, у Бобро изъяли два пакетика — с зеленым и розовым веществами. Экспертиза показала, что это марихуана и героин.

«Разумеется, единственная возможная версия — все это было подброшено», — цитирует Зубенко сайт «Яблока».

После обыска полицейские увезли Бобро. Несколько часов о том, где он находится, информации не было. Из слов Зубенко следует, что активиста увезли на допрос, который адвокат прервал из-за его плохого самочувствия.