«Монако» выбил «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Футбольный клуб «Монако» обыграл на своем поле «Манчестер Сити» со счетом 3:1 и вышел в ¼ финала Лиги чемпионов. Это был второй матч между командами — первый завершился со счетом 5:3 в пользу «МанСити». Клубы забили друг другу по шесть мячей, но «Монако» прошел дальше за счет большего количества голов в гостях.

Во втором матче «Монако» удалось забить первый гол уже на восьмой минуте — отличился Килиан Мбаппе. На 29-й минуте Фабиньо удвоил преимущество хозяев. Во втором тайме на 71-й минуте отличился Лерой Сане из «Манчестер Сити», а на 77-й Тьемуэ Бакайоко из «Монако».

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола впервые в своей карьере не смог выйти в ¼ финала Лиги чемпионов. Ранее он тренировал «Барселону» и «Баварию».

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