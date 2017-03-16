Физик из Новосибирска провел три года в рабстве в Казахстане. СК начал проверку

Физик из Новосибирска Юрий Образцов, который несколько лет числился пропавшим без вести, обнаружен на территории Казахстана. По словам Образцова, его три года держали в рабстве на одной из ферм.

Сообщение об Образцове было опубликовано 15 марта на странице новосибирского поискового отряда «Маяк» в соцсети «ВКонтакте».

С поисковым центром связалась женщина, сообщившая, что встретила в одном из торговых центров Алма-Аты мужчину, который рассказал ей, что несколько лет находился в рабстве на одной из ферм в Казахстане. Мужчина представился Образцовым Юрием Джановичем и назвал адрес местожительства в Новосибирске.

По словам Образцова у него отобрали все документы, избивали (у мужчины сломаны уши и травмирована нога) и заставляли работать на ферме, откуда он смог сбежать лишь несколько дней назад.

«При проверке информации выяснилось, что действительно такой человек находится в федеральном розыске как без вести пропавший уже несколько лет», — говорится в сообщении поискового отряда.

Образцов был доставлен в российское консульство, ожидается, что в ближайшее время он сумеет выехать в Новосибирск.

Новосибирский угрозыск, сообщило РИА Новости, уже выслал в российское диппредставительство в Казахстане документы, подтверждающие личность Образцова, и справку о том, что он находится в федеральном розыске как без вести пропавший.

Следственное управление СК РФ по Новосибирской области начало доследственную проверку в связи с сообщениями о том, что жителя Новосибирска, числившегося пропавшим без вести, удерживали в рабстве, сообщает «Интерфакс». В Казахстан, говорится в сообщении, Образцов приехал в 2014 году с деловыми целями, но оказался в рабстве в одном из фермерских хозяйств.