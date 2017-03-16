Член МОК извинился за то, что сравнил отстранение россиян от соревнований с Холокостом

Член Международного олимпийского комитета Жан-Франко Каспер принес извинения после того, как сравнил массовый запрет на выступления для российских спортсменов с Холокостом.

По словам Каспера, его заявление было ненадлежащим и бестактным. «Я извиняюсь, если кого-то оскорбил. Я очень сожалею». — сказал он.

Ранее во время встречи членов Международного олимпийского комитета в южнокорейском Пхенчане Каспер сказал: «Я просто против того, чтобы наказывать невиновных. Как Гитлер поступал — всех евреев убивали вне зависимости от того, кто из них чем провинился. Мы в Германии называем это sippenhaft — когда виноват только из-за происхождения». Комментарий Каспера касался возможного отстранения всей сборной России от участия в зимней Олимпиаде 2020 года.