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Член МОК извинился за то, что сравнил отстранение россиян от соревнований с Холокостом

NBC News
15:19, 16 марта 2017
Надежный источник

Член Международного олимпийского комитета Жан-Франко Каспер принес извинения после того, как сравнил массовый запрет на выступления для российских спортсменов с Холокостом.

По словам Каспера, его заявление было ненадлежащим и бестактным. «Я извиняюсь, если кого-то оскорбил. Я очень сожалею». — сказал он.

Ранее во время встречи членов Международного олимпийского комитета в южнокорейском Пхенчане Каспер сказал: «Я просто против того, чтобы наказывать невиновных. Как Гитлер поступал — всех евреев убивали вне зависимости от того, кто из них чем провинился. Мы в Германии называем это sippenhaft — когда виноват только из-за происхождения». Комментарий Каспера касался возможного отстранения всей сборной России от участия в зимней Олимпиаде 2020 года.

Независимое расследование Всемирного антидопингового агентства установило, что в России существовала поддерживаема государством система применения допинга и подмены допинг-проб. Основным источником для расследования стали показания бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. По его словам, он сам организовывал подмену проб по заданию спортивных чиновников.
В частности, в расследовании ВАДА говорилось о широком применении допинга на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.
По итогам расследования ВАДА легкоатлетическая сборная России была отстранена от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

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