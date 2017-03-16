Бывшего главу «Мостовика» Олега Шишова отпустили по УДО. Он сидел за растрату на строительстве Приморского океанариума

Советский районный суд Омска поддержал условно-досрочное освобождение бывшего гендиректора НПО «Мостовик» Олега Шишова, которого осудили за растрату миллиарда рублей на строительстве Приморского океанариума. Ожидается, что Шишов выйдет на свободу 27 марта, когда решение суда вступит в силу.

Ранее Шишов просил суд перевести его из исправительной колонии в колонию-поселение.