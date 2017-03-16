Бывшего главу «Мостовика» Олега Шишова отпустили по УДО. Он сидел за растрату на строительстве Приморского океанариума
Советский районный суд Омска поддержал условно-досрочное освобождение бывшего гендиректора НПО «Мостовик» Олега Шишова, которого осудили за растрату миллиарда рублей на строительстве Приморского океанариума. Ожидается, что Шишов выйдет на свободу 27 марта, когда решение суда вступит в силу.
Ранее Шишов просил суд перевести его из исправительной колонии в колонию-поселение.
Шишова задержали и арестовали осенью 2014 года. Через полтора года его осудили за растрату 1,1 миллиарда рублей на строительстве Приморского океанариума. Шишов признал вину, его приговорили к 3,5 года колонии общего режима. Еще до приговора Шишова исключили из «Единой России», которую он представлял в Заксобрании Омской области.
Затем, в сентябре 2016 года, Шишову вынесли приговор по другому делу — о мошенничестве и невыплате зарплаты. Частично сложив сроки с предыдущим приговором, ему добавили еще полгода колонии к уже назначенному наказанию. Это дело также было рассмотрено в особом порядке, так как подсудимый признал вину.
Приморский океанариум хотели построить к саммиту АТЭС в 2012 году, но он открылся только в сентябре 2016 года. Сотрудники учреждения неоднократно заявляли, что из-за плохих условий содержания там гибнут животные. По некоторым заявлениям возбуждено уголовное дело.