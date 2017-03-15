The Hollywood Reporter узнал о перезапуске «Матрицы»

Студия Warner Brothers готовится к перезапуску фильма «Матрица» (1999). Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает The Hollywood Reporter.

По информации издания, сценарий для новой картины может написать Зак Пенн, рассказы которого легли в основу «Людей Икс 2» (2003) и «Мстителей» (2012).

На одну из главных ролей рассматривают актера Майкла Джордана, сыгравшего в «Фантастической четверке» (2015). При этом идея снять новый фильм предложена продюсером оригинальной трилогии Джоэлом Силвером.

Будут ли участвовать в съемках авторы сценария и режиссеры «Матрицы» Лилли и Лана Вачовски, неизвестно. Ранее исполнитель главной роли Киану Ривз заявлял, что без них не согласится сниматься в продолжении франшизы.