The Hollywood Reporter узнал о перезапуске «Матрицы»

The Hollywood Reporter
07:12, 15 марта 2017
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Студия Warner Brothers готовится к перезапуску фильма «Матрица» (1999). Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает The Hollywood Reporter.

По информации издания, сценарий для новой картины может написать Зак Пенн, рассказы которого легли в основу «Людей Икс 2» (2003) и «Мстителей» (2012).

На одну из главных ролей рассматривают актера Майкла Джордана, сыгравшего в «Фантастической четверке» (2015). При этом идея снять новый фильм предложена продюсером оригинальной трилогии Джоэлом Силвером.

Будут ли участвовать в съемках авторы сценария и режиссеры «Матрицы» Лилли и Лана Вачовски, неизвестно. Ранее исполнитель главной роли Киану Ривз заявлял, что без них не согласится сниматься в продолжении франшизы.

Антиутопия «Матрица» вышла на экраны в 1999 году, фильм рассказывает о мире, в котором человечество порабощено искусственным интеллектом. В 2003 году вышли два сиквела фильма: «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция». Фильмы, мультсериалы и комиксы «Матрица» заработали более 3 миллиардов долларов в сборах по всему миру.
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