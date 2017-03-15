СК возбудил дело о зарплате и премиях главы «Почты России»

Страшнову, указывает Следственный комитет, были необоснованно выплачены не менее 46 миллионов рублей в виде зарплаты за 2014–2015 годы и не менее 82 миллионов рублей в виде вознаграждения за 2014 год.

Лаптева, говорится в сообщении, утверждала размеры оклада и годового вознаграждения Дмитрия Страшнова — гендиректора ФГУП «Почта России», подведомственного Минкомсвязи.

Дело, как сообщается на сайте СК, возбуждено в отношении директора департамента организационного развития Минкомсвязи России Ирины Лаптевой по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о незаконном начислении зарплаты и вознаграждений главе «Почты России».

В апреле 2015 года Лаптева рассчитала Страшнову вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия за 2014 год в заведомо завышенном размере в сумме 95,4 млн рублей вместо 13,4 млн, который мог быть ему рассчитан и согласован.

Дмитрий Страшнов возглавляет «Почту России» с 2013 года. Ранее он был топ-менеджером российского филиала сотового оператора Tele2.

В ноябре 2016 года Генпрокуратура объявила , что в ходе проведенной проверки выяснилось, что Страшнову на посту главы «Почты России» были необоснованно выплачены более 95 миллионов рублей. Такая сумма, по данным надзорного ведомства, образовалось из-за неверно указанной в отчете «Почты России» прибыли за 2014 год. Этот показатель использовался для расчета вознаграждения Страшнову, которое утвердило Минкомсвязи.

Генпрокуратура, направляя материалы проверки в СК, призывала возбудить уголовное дело в отношении Страшнова по статье 201 УК (превышение должностных полномочий), а также по статье 293 УК (халатность) в отношении двух сотрудников Минкомсвязи.

СК, отмечает «Коммерсант» , пока возбудил уголовное дело лишь в отношении Ирины Лаптевой, при этом увеличив предполагаемую сумму причиненного ущерба с 95 миллионов до 128 миллионов рублей.

В Минкомсвязи и «Почте России» какие-либо нарушения при выплате вознаграждений Страшнову отрицали.