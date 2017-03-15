СК возбудил дело о зарплате и премиях главы «Почты России»
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о незаконном начислении зарплаты и вознаграждений главе «Почты России».
Дело, как сообщается на сайте СК, возбуждено в отношении директора департамента организационного развития Минкомсвязи России Ирины Лаптевой по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Лаптева, говорится в сообщении, утверждала размеры оклада и годового вознаграждения Дмитрия Страшнова — гендиректора ФГУП «Почта России», подведомственного Минкомсвязи.
Страшнову, указывает Следственный комитет, были необоснованно выплачены не менее 46 миллионов рублей в виде зарплаты за 2014–2015 годы и не менее 82 миллионов рублей в виде вознаграждения за 2014 год.
В апреле 2015 года Лаптева рассчитала Страшнову вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия за 2014 год в заведомо завышенном размере в сумме 95,4 млн рублей вместо 13,4 млн, который мог быть ему рассчитан и согласован.