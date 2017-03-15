Опубликованы украденные хакерами личные фотографии Эммы Уотсон

В интернет попала серия личных фотографий актрисы Эммы Уотсон, среди которых, как утверждается, есть и снимки, на которых она обнажена. На сайтах с обнаженными фотографиями знаменитостей утверждается, что всего хакерам удалось добыть 122 фотографии и два видео.

Большая часть из опубликованных фотографий — снимки из примерочных комнат, на которых Уотсон демонстрирует разные наряды, в том числе и нижнее белье. Часть снимков и видеозаписи сделаны в ванной, но действительно ли на них Уотсон, установить невозможно — лица человека, изображенного на кадрах, не видно. Девушка, изображенная на этих снимках, обнажена.

Представители Эммы Уотсон никак не отреагировали на публикацию фотографий.

Помимо Уотсон, в интернет также попали личные снимки актрисы Аманды Сейфрид.