Оксана Севастиди рассказала о 60-летней жительнице Адлера, осужденной за SMS

Оксана Севастиди, осужденная за госизмену, рассказала о 60-летней жительнице Адлера, также приговоренной за отправку SMS о российской военной технике.

«Эту женщину зовут Анико Кесян, она армянка из Адлера, ей 60 лет, и летом 2015 года она была осуждена на восемь лет тоже за SMS», — сообщила Севастиди журналистам. Кесян, по словам Севастиди, сейчас находится в колонии в Мордовии.

Делом Кесян занялся адвокат Иван Павлов, представлявший интересы Севастиди. «В ближайшее время будем знакомиться с материалами [дела] и готовить документы для пересмотра», — сказал он.

Севастиди в интервью «Медузе» в декабре 2016 года говорила, что ей известно «об армянке из Адлера», которая была приговорена к шести годам за госизмену.

Делом жительницы Адлера, сообщила тогда Севастиди, занимались те же следователь, прокурор и судья, что и ее. Эти же люди, рассказала Севастиди, участвовали в деле Екатерины Харебавы — жительницы Сочи, которая в 2014 году была приговорена за шпионаж к шести годам лишения свободы.

«Команда 29», возглавляемая Иваном Павловым, сообщала, что в 2013–2016 годах в Краснодарском крае за госизмену и шпионаж были осуждены как минимум 10 человек, в том числе «сочинец Кесян», приговор которому был вынесен в августе 2015 года.