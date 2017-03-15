ЛДПР покинула заседание Госдумы после решения проверить этичность слов Жириновского о «подкупленных» единоросах

Фракция ЛДПР покинула заседание Госдумы в полном составе после того, как заявление лидера партии Владимира Жириновского поручили проверить комитету по этике. Трансляция заседания ведется на сайте Думы.

Жириновский объявил, что от «Единой России» в парламенте присутствуют «подкупленные сто раз» депутаты. Он заявил, что в ходе выборов на кандидатов от ЛДПР оказывали давление.

После этого вице-спикер Думы Сергей Неверов («Единая Россия») попросил проверить слова лидера ЛДПР.

«Вы все здесь незаконно, „Единая Россия“! Половина! И за это вас будут судить! Или в следующем году, или через пять лет», — ответил Жириновский. Затем ЛДПР вышла из зала заседаний.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал всем депутатам «успокоить эмоции».