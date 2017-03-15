Хорватский хоккейный клуб вышел из КХЛ
Хоккейный клуб «Медвешчак» из Загреба принял решение прекратить выступления в Континентальной хоккейной лиге. С осени 2017 года он будет выступать в Австрийской хоккейной лиге (EBEL).
По каким причинам было решени отказаться от выступлений в КХЛ, официально в «Медвешчаке» не объясняют. Хорватский клуб уже выступал в Австрийской лиге с 2009 по 2013 годы до перехода в КХЛ.
«Медвешчак» выступал в КХЛ с 2013 по 2017 годы. За все четыре сезона хорватский клуб пробился в плей-офф только в дебютном сезоне.
К концу регулярного сезона 2016/2017 года «Медвешчак» распродал большинство игроков и доигрывал чемпионат без главного тренера.