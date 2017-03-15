Глава Крыма предложил дать президенту диктаторские полномочия и вернуть в России монархию

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что «России нужна монархия», и предложил добавить полномочий президенту страны.

«Пока есть внешний враг и необходима концентрация, на мой взгляд, необходимо единоначалие. Сегодня у президента должно быть больше прав, вплоть до, извините, диктатуры», — сказал Аксенов в интервью на телеканале «Первый Крымский».

«Демократия, на мой взгляд, на сегодняшний день, при сегодняшних условиях, при том, что у нас есть внешний враг, — это лишняя ситуация. Не демократия, как ее понимают нормальные люди, а вседозволенность, как многие трактуют режим демократии», — добавил Аксенов.

Серьезный разговор Сергея Михеева и Сергея Аксёнова 14 марта 2017 Сергей Михеев

Выступление Аксенова прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил агентству «Интерфакс»: «Мы живем в свободной стране. Поэтому каждый может высказывать самые разные точки зрения. Но надо, наверное, смотреть в будущее, а не в прошлое».