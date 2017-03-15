Федеральная резервная система США подняла базовую ставку
Федеральная резервная система США подняла базовую ставку c 0,5-0,75 процента до 0,75-1,0 процента. Предыдущее повышение произошло в декабре 2016 года.
После прошлого повышения ФРС сообщила, что рассчитывает в 2017 году поднять ставку трижды.
Повышение базовой ставки направлено на борьбу с инфляцией в США и часто приводит к росту курса доллара. Это отражается как на курсах валют других стран (в том числе и России), так и на сырьевом рынке, где торги проходят в долларах.
ФРС с декабря 2008 года по конец 2015-го держала базовую ставку на рекордно низком уровне в 0-0,25 процента. Повышение ставки было связано с улучшением ситуации на рынке труда в США и ожидавшимся ростом инфляции.