Федеральная резервная система США подняла базовую ставку

После прошлого повышения ФРС сообщила, что рассчитывает в 2017 году поднять ставку трижды.

Повышение базовой ставки направлено на борьбу с инфляцией в США и часто приводит к росту курса доллара. Это отражается как на курсах валют других стран (в том числе и России), так и на сырьевом рынке, где торги проходят в долларах.

ФРС с декабря 2008 года по конец 2015-го держала базовую ставку на рекордно низком уровне в 0-0,25 процента. Повышение ставки было связано с улучшением ситуации на рынке труда в США и ожидавшимся ростом инфляции.