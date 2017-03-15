ФАС завела дело за рекламу с «голосом Путина»
Пермское управление ФАС России возбудила дело об использовании «голоса Путина» в рекламе квестов в эфире одной из местных радиостанций.
Экспертный совет, говорится в сообщении УФАС, пришел к выводу, что при озвучивании ролика голосом, сходным с голосом президента РФ Владимира Путина, «создается впечатление, что в данном ролике используется голос президента РФ, и что данный квест-рум одобряется президентом РФ».
Первое заседание по делу назначено на 23 марта.
«Ролик выполнен в стилистике новогоднего послания главы страны и соответствует стилистике данного послания (особенно начало ролика)», — уточнили в пресс-службе.
В статье 5 закона «О рекламе» говорится, что реклама, содержащая не соответствующие действительности сведения о рекомендациях физических или юридических лиц относительно объекта рекламирования либо о его одобрении, признается недостоверной.