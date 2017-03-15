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Экзит-поллы показали победу на выборах в Нидерландах партии действующего премьера

The Guardian
20:11, 15 марта 2017
Надежный источник

На выборах в нижнюю палату парламента Нидерландов, согласно экзит-поллам, побеждает правоцентристская Народная партия за свободу и демократию, которая имеет больше всего мест в действующем парламенте.

Экзит-поллы показывают, что партия, которую возглавляет действующий премьер-министр Марк Рютте, получит 31 место в парламенте из 150 — на десять меньше, чем в нынешнем составе.

Националистическая Партии свободы Герта Вилдерса, «Христианско-демократический призыв» и лево-либеральная партия «Демократы 66», согласно опросам, могут увеличить свое представительство и получить по 19 мест.

Левая Партия труда, получившая на выборах 2012 года 38 мест в парламенте и сформировавшая вместе с партией Рютте правительство, в новом составе получит девять мест, свидетельствуют экзит-поллы.

В процентном соотношении Народная партия за свободу и демократия получила, по данным опросов, 20,6 процента голосов, «Христианско-демократический призыв» — 12,7 процента, Партия свободы и «Демократы 66» — по 12,6.

Лидер Партии свободы Герт Вилдерс шел на выборы с предложениями по «деисламизации» Нидерландов, которая, по его мнению, предполагала запрет Корана, закрытие мечетей и ограничение на въезд мигрантов.
Партия Вилдерса лидировала в опросах общественного мнения с осени 2016 года по конец февраля 2017-го. Многие считали вероятной ее победу на фоне результатов выборов президента США и референдума по выходу Великобритании из ЕС, результаты которых большинству аналитиков предсказать не удалось.
Опросы общественного мнения, проведенные накануне выборов, предсказывали, что большинство голосов наберет Народная партия за свободу и демократию. Партии свободы и «Христианско-демократических призыв» делили второе и третье места с приблизительно равными результатами.
В Нидерландах правительство, как правило, формирует лидер партии, победившей на выборах в нижнюю палату парламента. Правительство получается коалиционным: ни одна партия с конца XIX века не получала в нижней палате абсолютного большинства.
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