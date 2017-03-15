Экзит-поллы показали победу на выборах в Нидерландах партии действующего премьера

На выборах в нижнюю палату парламента Нидерландов, согласно экзит-поллам, побеждает правоцентристская Народная партия за свободу и демократию, которая имеет больше всего мест в действующем парламенте.

Экзит-поллы показывают, что партия, которую возглавляет действующий премьер-министр Марк Рютте, получит 31 место в парламенте из 150 — на десять меньше, чем в нынешнем составе.

Националистическая Партии свободы Герта Вилдерса, «Христианско-демократический призыв» и лево-либеральная партия «Демократы 66», согласно опросам, могут увеличить свое представительство и получить по 19 мест.

Левая Партия труда, получившая на выборах 2012 года 38 мест в парламенте и сформировавшая вместе с партией Рютте правительство, в новом составе получит девять мест, свидетельствуют экзит-поллы.

В процентном соотношении Народная партия за свободу и демократия получила, по данным опросов, 20,6 процента голосов, «Христианско-демократический призыв» — 12,7 процента, Партия свободы и «Демократы 66» — по 12,6.