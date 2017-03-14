СК завел дело на водителя, который сбил мальчика с игрушечным автоматом и заставил его на коленях ждать полицию

Управление СК РФ по Ленинградской области возбудило уголовное дело по статье «хулиганство» (часть 1 статьи 213 УК РФ) в отношении 54-летнего жителя Приозерска, который на машине сбил ребенка, игравшего с игрушечным автоматом у проезжей части, и заставил на коленях ждать приезда полиции.

Инцидент произошел 9 марта, через несколько дней в интернет попала его видеозапись. На ней видно двух детей с игрушечным автоматом, бегающих около проезжей части и наставляющих игрушку на проезжающие машины.

На отметке 2:57 в кадре появляется черный внедорожник; дети целятся и в него. После этого машина разворачивается и заезжает на тротуар. Дети разбегаются в разные стороны, машина едет за одним из них и сбивает его. Из машины выходит мужчина, догоняет (за кадром) мальчика и силой усаживает его на колени, после чего звонит по телефону.

Примерно через шесть минут (отметка 8:45) приезжают полицейские; лишь после этого мальчик встает с земли. В конце ролика мужчина уезжает, а полицейские увозят мальчика.

По данным «Лайфа», полицейские отвезли ребенка домой, но не сообщили родителям подробности случившегося. При осмотре в травмпункте у него был диагностирован ушиб левой височной кости и сотрясение мозга. В СК заявили, что намерены проверить действия полицейских, которые, «не разобравшись в ситуации, отпустили подозреваемого».

«Председатель Следственного комитета [Александр Бастрыкин] поручил провести полное и тщательное расследование этого преступления, привлечь виновного к уголовной ответственности и в кратчайшие сроки завершить уголовное дело», — говорится в сообщении в СК.

По данным регионального издания 47news, мужчина — местный предприниматель, известный правоохранительным органам как «ярый жалобщик», жалующийся, по словам источника в прокуратуре, на то, «что все вокруг воруют».