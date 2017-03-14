Школам разрешили использовать «глушилки» во время сдачи ЕГЭ

Такое решение, сообщают «Ведомости» со ссылкой на информированные источники, было принято на заседании Госкомиссии 10 марта, которое проходило в закрытом режиме.

Госкомиссия по радиочастотам при Минкомсвязи разрешила установку в школах во время сдачи ЕГЭ устройств, подавляющих сигнал сотовой связи.

Планирует ли Рособрнадзор в связи с положительным решением ГКРЧ устанавливать блокираторы централизованно во всех регионах, представители ведомства не ответили.

«Глушилки» выборочно используются в местах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 2012 года. Использовать устройства, подавляющие сигнал сотовой связи, стали на фоне масштабного скандала с утечкой в интернет вариантов ЕГЭ с ответами и использования на экзаменах мобильных телефонов.

Представители Роскомнадзора ранее заявляли, что выступают за более широкое применение таких устройств на экзаменах. При этом Госкомиссия по радиочастотам предупреждала, что правила использования «глушилок» не разработаны.

В 2016 году руководство нескольких школ в разных регионах России было оштрафовано Роскомнадзором за использование «глушилок» во время экзаменов.