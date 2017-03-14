Reuters: на границу с Ливией в Египте перебросили российский спецназ

На авиабазу в Египте рядом с ливийской границей перебросили отряд российского спецназа. Об этом со ссылкой на источники в египетских спецслужбах и американских ведомствах сообщает Reuters.

По данным агентства, отряд из 22 бойцов находится на базе в городе Сиди-Баррани в 100 километрах от египетско-ливийской границы. Там же были замечены российские беспилотники. Россияне также находятся на базе в Мерса-Матрухе, рассказали египетские источники.

В российском Минобороны не смогли оперативно прокомментировать присутствие войск в Египте. Египетские власти объявили, что «ни одного иностранного солдата из другой страны на египетской земле нет».

Неназванный американский чиновник в беседе с Reuters предположил, что Россия, размещая силы в Ливии или поблизости, пытается восстановить свое влияние в ближневосточной стране, где ранее у СССР был важный союзник — Муаммар Каддафи.

Глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Озеров назвал сообщение Reuters «уткой». Он напомнил, что без санкции Совфеда президент России не мог отправить войска в другую страну, передает «Интерфакс».