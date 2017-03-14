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Reuters: на границу с Ливией в Египте перебросили российский спецназ

Reuters
06:02, 14 марта 2017
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На авиабазу в Египте рядом с ливийской границей перебросили отряд российского спецназа. Об этом со ссылкой на источники в египетских спецслужбах и американских ведомствах сообщает Reuters.

По данным агентства, отряд из 22 бойцов находится на базе в городе Сиди-Баррани в 100 километрах от египетско-ливийской границы. Там же были замечены российские беспилотники. Россияне также находятся на базе в Мерса-Матрухе, рассказали египетские источники.

В российском Минобороны не смогли оперативно прокомментировать присутствие войск в Египте. Египетские власти объявили, что «ни одного иностранного солдата из другой страны на египетской земле нет».

Неназванный американский чиновник в беседе с Reuters предположил, что Россия, размещая силы в Ливии или поблизости, пытается восстановить свое влияние в ближневосточной стране, где ранее у СССР был важный союзник — Муаммар Каддафи.

Глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Озеров назвал сообщение Reuters «уткой». Он напомнил, что без санкции Совфеда президент России не мог отправить войска в другую страну, передает «Интерфакс».

Ранее Reuters узнало, что в Ливии до недавнего времени находились бойцы частной военной компании (ЧВК) «РСБ-Групп», об этом рассказал ее директор Олег Криницын. По словам Криницына, россияне участвовали в разминировании промышленного объекта в районе Бенгази. Соответствующий запрос официально поступил от ливийского правительства.
Эту территорию, как отмечает агентство, недавно взял под свой контроль командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар. Полевой командир не подчиняется ливийскому правительству, которое признано международным сообществом.
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