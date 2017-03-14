Госдума: платный въезд в центр города возможен, если решено, «что это место святое»

В Госдуме решили разрешить брать плату только за въезд в исторические центры городов. Такие поправки, по словам главы комитета по транспорту Евгения Москвичева, будут внесены ко второму чтению в соответствующий законопроект.

Чтобы признать районы городов историческим центром, по словам Москвичева, «законодательное собрание города или субъекта должно будет принять положение, что это место святое, и движение там будет ограничено». Он заверил, что законопроект будет принят в первой половине 2017 года.

В поддержку документа выступила только «Единая Россия», три других фракции голосовали против.