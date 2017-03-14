Глава «Ростеха» обвинил китайского акционера в срыве производства третьего YotaPhone
Третья модель YotaPhone не запущена в производство из-за того, что китайский акционер не выделил необходимые для этого средства. Об этом заявил в интервью «России-24» Сергей Чемезов, возглавляющий «Ростех», которому принадлежит блокирующий пакет акций Yota Devices.
«Сегодня, к сожалению, китайцы не очень активно дальше идут, хотя Yota Devices уже создала третью версию YotaPhone, но средств пока мы не нашли, и наш основной акционер, китайский, пока на это средств не выделяет», — сказал Чемезов.
При этом глава «Ростеха» выразил надежду на то, что необходимые для производства третьей модели YotaPhone средства все же удастся найти.
В октябре 2014 года сообщалось, что третья модель YotaPhone будет оснащена двумя фронтальными камерами для улучшения видеосвязи. Кроме того, рассказывал тогда глава Yota Devices Владислав Мартынов, разработчики рассматривают возможность оснащения смартфона устройством для подзарядки от солнечного света, расположенным на экране.
Yota Devices, дочерняя компания Yota, была создана в 2011 году. В конце 2013 года компания выпустила на рынок YotaPhone — первый в мире смартфон с двумя экранами, один из которых сделан на базе электронных чернил. В декабре 2014 года в продажу поступил смартфон следующего поколения YotaPhone 2.
В октябре 2015 года китайский инвестиционный холдинг REX Global Entertainment приобрел 30 процентов акций Yota Devices за 64 миллиона долларов. Первоначально сообщалось, что китайский инвестор покупает 64,9 процента акций производителя YotaPhone, однако позже параметры сделки были уточнены. «Ростех» владеет пакетом акций Yota Devices в 25,1 процента.