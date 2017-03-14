Глава «Ростеха» обвинил китайского акционера в срыве производства третьего YotaPhone

Третья модель YotaPhone не запущена в производство из-за того, что китайский акционер не выделил необходимые для этого средства. Об этом заявил в интервью «России-24» Сергей Чемезов, возглавляющий «Ростех», которому принадлежит блокирующий пакет акций Yota Devices.

«Сегодня, к сожалению, китайцы не очень активно дальше идут, хотя Yota Devices уже создала третью версию YotaPhone, но средств пока мы не нашли, и наш основной акционер, китайский, пока на это средств не выделяет», — сказал Чемезов.

При этом глава «Ростеха» выразил надежду на то, что необходимые для производства третьей модели YotaPhone средства все же удастся найти.