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ЕСПЧ установил причастность российских спецслужб к похищению главы «Мемориала» и журналистов

Европейский суд по правам человека
09:14, 14 марта 2017
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Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобе бывшего главы «Мемориала» Олега Орлова и трех журналистов канала РЕН о нападении в Назрани в 2007 году. Исследовав доказательства, суд установил, что похитившие их люди были представителями официальных властей.

В ЕСПЧ отметили, что российские правоохранительные органы и суды не провели должным образом расследование преступления, поэтому европейская инстанция сама изучила материалы и показания свидетелей и потерпевших. Российская сторона не представила никаких разумных объяснений того, как похищение могло произойти без участия представителей властей.

Суд признал, что пострадавшие подверглись пыткам и были незаконно лишены свободы, также было нарушено их право на защиту частной собственности. ЕСПЧ присудил пострадавшим 84 тысячи евро в виде компенсации.

Орлов и съемочная группа РЕН прибыли в Назрань в ноябре 2007 года, чтобы освещать митинг после гибели шестилетнего мальчика в ходе спецоперации. Ночью в их гостиницу пришли вооруженные люди, они похитили Орлова и журналистов, вывезли их в поле и избили, а также отняли у них аппаратуру и личные вещи.
По версии пострадавших, нападение организовали спецслужбы, чтобы запугать журналистов и правозащитников. После нападения было возбуждено уголовное дело, расследование которого затем приостановили из-за отсутствия подозреваемых.
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