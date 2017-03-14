ЕСПЧ установил причастность российских спецслужб к похищению главы «Мемориала» и журналистов

Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобе бывшего главы «Мемориала» Олега Орлова и трех журналистов канала РЕН о нападении в Назрани в 2007 году. Исследовав доказательства, суд установил, что похитившие их люди были представителями официальных властей.

В ЕСПЧ отметили, что российские правоохранительные органы и суды не провели должным образом расследование преступления, поэтому европейская инстанция сама изучила материалы и показания свидетелей и потерпевших. Российская сторона не представила никаких разумных объяснений того, как похищение могло произойти без участия представителей властей.

Суд признал, что пострадавшие подверглись пыткам и были незаконно лишены свободы, также было нарушено их право на защиту частной собственности. ЕСПЧ присудил пострадавшим 84 тысячи евро в виде компенсации.