Bosch отозвала 30 тысяч плит в России из-за угрозы утечки газа и взрыва

Немецкий производитель бытовой техники Bosch отозвал в России почти 30 тысяч газовых плит из-за обнаруженной неисправности. В программу добровольного возврата попали как полноценные плиты, так и встраиваемые варочные панели, которые были куплены с 2006 по 2015 годы.

С этими плитами поставляли некачественные адаптеры (штуцеры) для подключения к газовой трубе или баллону. При определенных условиях они могли треснуть или сломаться. Повреждения также могли возникнуть на заглушках, используемых вместо подключенного адаптера.

Как отметили в Росстандарте, поломка могла привести к утечке газа или, в самых редких случаях, к взрыву. Обладателям таких панелей советуют прекратить пользоваться ими и связаться с Bosch для получения исправных адаптеров и вызова сервисной службы.