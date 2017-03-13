В правительстве предложили замедлять интернет иностранным сайтам, которые игнорируют решения российских судов

В правительстве России обсуждается идея законопроекта об ограничении скорости доступа к сайтам иностранных компаний, которые игнорируют решения российских судов. Об этом со ссылкой на чиновников, пожелавших остаться анонимными, сообщают «Ведомости».

Законопроект, как утверждается, подготовлен совместно Федеральной антимонопольной службой (ФАС), Роскомнадзором и другими ведомствами. Сейчас инициативу согласовывают в Кремле. Представитель президента Дмитрий Песков, при этом, заявил, что не слышал о таком законопроекте.

Инициативу предложили после того, как корпорация Google отказалась выполнять требования ФАС о предустановке приложений на Android. Тогда глава ведомства Игорь Артемьев заявил: «Ни одно государство не согласится, чтобы решения его судов не исполнялись. Поэтому Google ждет много интересного».

Вариант с замедлением скорости доступа, а не полного отключения был выбран, так как блокировка популярных сайтов нецелесообразна в предвыборный период, рассказал изданию источник, знакомый с сотрудниками администрации президента.

Другой собеседник «Ведомостей» из профильного ведомства рассказал, что замедлять скорость сложнее, чем блокировать сайт. Тяжелее всего это будет сделать операторам фиксированной связи.