В Казахстане запретили показ спектакля по пьесе Николая Коляды «Баба Шанель»
Чиновники управления культуры одного из городов Казахстана запретили показ в местном театре спектакля по пьесе российского драматурга Николая Коляды «Баба Шанель».
«Сегодня из Казахстана, из одного очень большого областного русского театра мне сообщили, что спектакль по моей пьесе „Баба Шанель“ — запретило управление культуры города после генеральной репетиции», — написал Коляда в своем фейсбуке.
Драматург предположил, что причиной запрета безвинной, как он подчеркнул, пьесы, могло стать то, что в «Бабе Шанель» начальника управления культуры называют «газонокосилкой».
Произошедшее Коляда сравнил с практикой запрета произведений искусства в СССР.
В каком именно театре в Казахстане была запрещена к показу «Баба Шанель», Коляда не уточнил.