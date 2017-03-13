Билеты на конференцию «Медузы» — от 7900 рублей15 марта цены вырастут!

В Казахстане запретили показ спектакля по пьесе Николая Коляды «Баба Шанель»

Николай Коляда
09:21, 13 марта 2017
Надежный источник

Чиновники управления культуры одного из городов Казахстана запретили показ в местном театре спектакля по пьесе российского драматурга Николая Коляды «Баба Шанель».

«Сегодня из Казахстана, из одного очень большого областного русского театра мне сообщили, что спектакль по моей пьесе „Баба Шанель“ — запретило управление культуры города после генеральной репетиции», — написал Коляда в своем фейсбуке.

Драматург предположил, что причиной запрета безвинной, как он подчеркнул, пьесы, могло стать то, что в «Бабе Шанель» начальника управления культуры называют «газонокосилкой».

Произошедшее Коляда сравнил с практикой запрета произведений искусства в СССР.

В каком именно театре в Казахстане была запрещена к показу «Баба Шанель», Коляда не уточнил.

В Казахстане спектакль по пьесе Коляды «Баба Шанель» в 2015 году был поставлен в Костанайском областном Русском драматическом театре.
Николай Коляда — драматург, актер, сценарист и театральный режиссер — является автором более чем 90 пьес.
Коляда возглавляет театр в Екатеринбурге, носящий его имя. Он является учредителем и организатором Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays», который ежегодно проводится в Екатеринбурге.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться