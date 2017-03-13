В Екатеринбурге покончил с собой солдат-срочник

В одной из воинских частей в Екатеринбурге покончил с собой военнослужащий срочной службы. Факт смерти солдата подтвердила ТАСС пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«По итогам предварительного разбирательства фактов нарушения уставных правил взаимоотношений в отношении военнослужащего не установлено», — сообщили представители пресс-службы. Обстоятельства произошедшего, добавили они, выясняет комиссия воинской части совместно с правоохранительными органами.

В свою очередь председатель совета родителей военнослужащих Прикамья Александра Вракина сообщила «Интерфаксу», что в Екатеринбурге погиб Денис Хамидуллин, призванный на срочную службу из Перми.

Тело Хамидуллина было обнаружено ночь на 8 марта в воинской части Минобороны номер 47051. До конца службы, сообщила Вракина, ему оставалось 2,5 месяца.

«Называлась версия якобы самоубийства из-за неразделенной любви, но она ничем не подтверждается. Я не верю в эту версию, так же как и не верят его родители», — подчеркнула она.