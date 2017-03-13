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В Екатеринбурге началось рассмотрение дела блогера Соколовского. Его судят за ловлю покемонов в храме

Ура.ру
06:09, 13 марта 2017
Надежный источник

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению дела блогера Руслана Соколовского обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих.

Дело в отношении Соколовского было возбуждено из-за видеороликов, размещенных им в интернете, включая видео, на котором блогер ловит покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге.

На заседании 13 марта суд огласит обвинение, предъявленное Соколовскому.

Руслан Соколовский был помещен под арест в октябре 2016 года. Соколовский провел в СИЗО несколько месяцев, а в феврале мера пресечения ему была заменена на домашний арест.
Как сообщил DW накануне начала рассмотрение дела в суде адвокат Соколовского Алексей Бушмаков, блогеру, обвиняемому по 17 эпизодам, грозит до 7,5 лет тюремного заключения.

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