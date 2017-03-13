Умер один из основателей ДНР Владимир Макович. В 2014 году он провозгласил суверенитет республики
В Донецке умер один из основателей ДНР, первый спикер верховного совета самопровозглашенной республики Владимир Макович. В 2014 году он зачитал декларацию о суверенитете ДНР.
РИА Новости сообщает, что причиной смерти Маковича стала опухоль головного мозга.
«К сожалению, Владимир Иванович умер незадолго до проведения операции — проходило рассмотрение целесообразности ее проведения, было слишком много рисков», — сказал представитель пресс-службы народного совета ДНР.
В феврале 2017 года в Донецке был убит командир батальона сепаратистов «Сомали» Михаил Толстых, известный под позывным Гиви.
В январе 2017 года умер первый глава ЛНР Валерий Болотов.
В октябре 2016 года в Донецке убили полевого командира Арсена Павлова (позывной Моторола).
В мае 2015 года был убит командир батальона сепаратистов «Призрак» Алексей Мозговой.