Умер один из основателей ДНР Владимир Макович. В 2014 году он провозгласил суверенитет республики

В Донецке умер один из основателей ДНР, первый спикер верховного совета самопровозглашенной республики Владимир Макович. В 2014 году он зачитал декларацию о суверенитете ДНР.

РИА Новости сообщает, что причиной смерти Маковича стала опухоль головного мозга.