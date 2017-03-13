Минфин: надо снизить прямые налоги и повысить НДС до 22 процентов

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что необходимо снизить прямые налоги с граждан, а потери доходов бюджета компенсировать повышением косвенных сборов.

Силуанов предложил снизить совокупную ставку страховых взносов, которые уплачивают работодатели, с 30 до 22 процентов от зарплаты. При этом налог на добавленную стоимость предложено увеличить с 18 до 22 процентов. По словам главы Минфина, такая конфигурация будет «нейтральной для бюджета».

При этом Минфин предложил отменить для больших зарплат. Ставка будет единой (22%) для всех россиян.

Повышение НДС, по мнению Силуанова, однократно увеличит инфляцию на два процентных пункта.