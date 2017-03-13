Минфин: надо снизить прямые налоги и повысить НДС до 22 процентов
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что необходимо снизить прямые налоги с граждан, а потери доходов бюджета компенсировать повышением косвенных сборов.
Силуанов предложил снизить совокупную ставку страховых взносов, которые уплачивают работодатели, с 30 до 22 процентов от зарплаты. При этом налог на добавленную стоимость предложено увеличить с 18 до 22 процентов. По словам главы Минфина, такая конфигурация будет «нейтральной для бюджета».
При этом Минфин предложил отменить льготную ставку страховых взносов для больших зарплат. Ставка будет единой (22%) для всех россиян.
Повышение НДС, по мнению Силуанова, однократно увеличит инфляцию на два процентных пункта.
Об обсуждении «баланса» страховых взносов и НДС в финансовом блоке правительства стало известно в феврале 2017 года. Эксперт «Ведомостей» тогда предположил, что вариант 22/22, озвученный Силуановым, станет самым приемлемым для бюджета — потери составят только 180 миллиардов рублей.
Повышение НДС обсуждается в рамках налоговой реформы, запланированной на 2018 год — после президентских выборов. Ранее сообщалось, что в правительстве также думают об изменении ставки НДФЛ или вводе прогрессивной шкалы.