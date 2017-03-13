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Intel заплатила 15 миллиардов долларов за разработчика камер для беспилотных автомобилей

Intel
12:27, 13 марта 2017
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Корпорация Intel объявила о покупке израильской Mobileye, которая специализируется на оптических системах для беспилотных автомобилей. Американцы выкупят все акции Mobileye, сумма сделки составит около 15 миллиардов долларов.

Объединенная лаборатория по созданию оборудования для беспилотных автомобилей будет расположена в Израиле. Ожидается, что сделка по покупке Mobileye будет завершена в течение девяти месяцев.

Технология обнаружения препятствий на дороге Mobileye
Mobileye разрабатывает камеры, которые помогают водителю следить за дорожной обстановкой без помощи дополнительных решений, таких как ультразвуковой датчик или радар. Системы для предотвращения столкновений, которые произвела израильская компания, установлены на машинах BMW, GM и Volvo.
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