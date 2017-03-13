Intel заплатила 15 миллиардов долларов за разработчика камер для беспилотных автомобилей

Корпорация Intel объявила о покупке израильской Mobileye, которая специализируется на оптических системах для беспилотных автомобилей. Американцы выкупят все акции Mobileye, сумма сделки составит около 15 миллиардов долларов.

Объединенная лаборатория по созданию оборудования для беспилотных автомобилей будет расположена в Израиле. Ожидается, что сделка по покупке Mobileye будет завершена в течение девяти месяцев.